В Москве разработали механизм борьбы с недобросовестными арендодателями
pixabay

pixabay

В его основе лежит анализ с помощью Big Data

В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) придумали механизм, с помощью которого можно выявлять нелегальную сдачу квартир в аренду. В его основе лежит анализ больших данных (Big Data).

«Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные, этот механизм. Он не имеет выхода (для внешних пользователей – прим.) и конкретного сервиса для жителей», - рассказал руководитель ДИТа Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума.

Механизм на основе анализа больших данных позволит выявлять уклоняющихся от уплаты налогов со сдачи квартир в аренду граждан. По словам Ермолаева, для его запуска необходимо внести изменения в действующее законодательство.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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