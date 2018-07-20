В Москве разработали механизм борьбы с недобросовестными арендодателями

В его основе лежит анализ с помощью Big Data
В столичном департаменте информационных технологий (ДИТ) придумали механизм, с помощью которого можно выявлять нелегальную сдачу квартир в аренду. В его основе лежит анализ больших данных (Big Data).
«Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные, этот механизм. Он не имеет выхода (для внешних пользователей – прим.) и конкретного сервиса для жителей», - рассказал руководитель ДИТа Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума.
Механизм на основе анализа больших данных позволит выявлять уклоняющихся от уплаты налогов со сдачи квартир в аренду граждан. По словам Ермолаева, для его запуска необходимо внести изменения в действующее законодательство.
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