В Московском метро преступников выдаст лицо

Перечень станций, где тестируется система распознавания граждан, в подземке не раскрывают
В Москве активно внедряется система распознавания лиц, позволяющая задерживать граждан, находящихся в федеральном розыске.
Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на стадионах.
Инновационная система работает с помощью камер видеонаблюдения и способна распознать до 20 лиц в секунду и сравнить их с фотографиями из базы данных разыскиваемых преступников.
Когда система «видит» человека, лицо которого совпадает с фотографией в базе данных, информация об этом немедленно поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс. Для исключения ошибки сотрудник еще раз сверяет «розыскное и зафиксированное фото, уточняет анкетные данные и причину розыска», после чего принимает решение о проверке документов.
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