Модель транспортника Ил-276 испытали в аэродинамической трубе
ФГУП «ЦАГИ»

ФГУП «ЦАГИ»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского успешно испытал модель среднего военно-транспортного самолета Ил-276 в дозвуковой и трансзвуковой аэродинамических трубах

Уточняется, что самолет проверялся с выпущенной механизацией крыла в режимах взлета и посадки.

Во время испытаний в аэродинамической трубе специалисты проверили аэродинамические характеристики самолета вблизи земной поверхности. Выяснилось, что близость земли оказывает незначительное влияние на аэродинамические характеристики самолета.

Во время взлета и посадки самолеты испытывают на себе возмущения воздушных потоков, созданные их собственным планером и отраженные от земли. Это явление проявляется резким падением подъемной силы и изменением продольной устойчивости.

Изначально Ил-276 планировалось разрабатывать совместно с Индией, однако работы по проекту так и не начались. В 2017 году Министерство промышленности и торговли России закрыло проект из-за того, что стороны не сумели договориться об объемах инвестирования.

Новый проект предполагает разработку самолета, способного выполнять полеты на скорости до 800 километров в час и перевозить грузы массой 20 тонн на расстояние до двух тысяч километров, говорится в сообщении института. 

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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