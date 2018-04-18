Мобильную ветроэнергетическую установку изобретают в ДВФУ
Оборудование предназначено для частных лиц
Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создают мобильную ветровую энергетическую установку, которая может найти широкое применение.
В отличие от традиционных устройств, новая конструкция характеризуется высокой производительностью, бесшумностью, легкостью и простотой использования. В будущем оборудование позволит получать чистую электроэнергию частным лицам.
Авторами разработки стали студенты Инженерной школы ДВФУ. По словам руководителя проекта, ассистента кафедры электроэнергетики и электротехники ДВФУ Фирдавса Рахимова, главной особенностью новой установки является вертикальная ось, куда крепятся два ряда лопастей.
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