Названы перспективные направления развития российской науки

В 2017 году в России наметился тренд на популяризацию научной деятельности. Минобрануки готово выделить миллиарды рублей на создание инновационных продуктов.

Среди наиболее перспективных направлений работы разработка цифровых, интеллектуальных и роботизированных систем; экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика; высокие технологии в здравоохранении; защита от киберугроз, биогенных и техногенных катастроф; интеллектуальные и транспортные системы освоения моря, космоса, Арктики и Антарктики; технологии рационального взаимодействия человека, общества и природы.

За 2017 год на научные проекты было выделено 5,9 млрд рублей. Больше всего ученые работают в сфере цифровых технологий и создания роботов. В настоящее время одобрены 274 проекта, среди которых разработки в области передовых решений для роботизированного интеллектуального производства и другие. Наименьшее количество проектов предложено в сфере сельского хозяйства и продуктов питания, защиты от киберугроз, передает портал «Новости сибирской науки».

В число успешных проектов вошли супердолговечный диск для записи и хранения информации, который создан в Международном центре лазерных технологий РХТУ им. Д.И. Менделеева, и новый препарат для лечения рака.

Среди значимых событий в области науки за 2017 год отмечено создание шести региональных математических центров. Это сделано для подготовки специалистов в области математики и достижения лидерства России в мировом математическом обазовании.

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