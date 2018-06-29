Минобороны применит блокчейн для борьбы с хакерами
hi-news.ru

hi-news.ru

Технология будет способствовать защите секретной информации

Минобороны намерено внедрить технологию блокчейн для выявления электронных атак на информационную инфраструктуру повышенной секретности. Внедрение технологии возложено на 8-е главное управление МО РФ, которое отвечает за защиту гостайны.

На базе военного технополиса «ЭРА» в Анапе ведутся исследования возможности использования блокчейна на разных этапах выявления атак на компьютеры ведомства.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Организации: Минобороны
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