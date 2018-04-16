Минкультуры, Роспатент и Минобрнауки перешли на платформу IPChain

Министерство культуры, Роспатент и Министерство образования и науки РФ подписали соглашение об использовании платформы IPChain, основанной на технологии блокчейн.

Об этом сообщил советник председателя правления Фонда «Сколково» Максим Прокш в рамках форума IPQuorum-2018 в Светлогорске. Теперь ведомства смогут размещать на платформе объекты интеллектуальной собственности и наблюдать за тем, как они управляются.

«Мы как раз надеемся, что государственные органы, которые обладают большим массивом баз, будут активно вовлечены в то, чтобы это функционировало в системе распределенных реестров IPChain», - сказал Прокш.

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