Минкультуры, Роспатент и Минобрнауки перешли на платформу IPChain
IStock

IStock

Разработчики надеются, что в систему на основе блокчейна будут вовлечены и другие ведомства с «большим массивом баз»

Министерство культуры, Роспатент и Министерство образования и науки РФ подписали соглашение об использовании платформы IPChain, основанной на технологии блокчейн.

Об этом сообщил советник председателя правления Фонда «Сколково» Максим Прокш в рамках форума IPQuorum-2018 в Светлогорске. Теперь ведомства смогут размещать на платформе объекты интеллектуальной собственности и наблюдать за тем, как они управляются.

«Мы как раз надеемся, что государственные органы, которые обладают большим массивом баз, будут активно вовлечены в то, чтобы это функционировало в системе распределенных реестров IPChain», - сказал Прокш.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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