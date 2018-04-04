РВК и МФТИ открыли магистратуру по созданию проектов в сфере ИИ
pixabay.com

pixabay.com

Стартапы будут реализованы на базе открытой платформы iPavlov

РВК, Лаборатория нейронных систем и глубокого обучения МФТИ и МФТИ-Сбербанк открывают новую магистерскую программу по управлению стартапами в сфере искусственного интеллекта. Набор обучающихся стартует в мае 2018 года.

В учебный план войдут бизнес-курсы базовой кафедры РВК «Управление технологическими проектами» в сфере экономики и управления, а также программы ведущих профильных кафедр факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ), курсы Лаборатории нейронных систем и другие.

Пройти обучение по новой программе могут выпускники бакалавриата технических специальностей, имеющие опыт программирования, у которых есть новые идеи или бизнес-продукты.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
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