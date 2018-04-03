Первый в мире метаматериал для антенн и маскировки объектов создан в Томске
ShutterStock

ShutterStock

Автор проекта награжден медалью РАН

Радиофизик Томского государственного университета (ТГУ) Александр Горст создал первый в мире метаматериал с использованием кольцевых проводников и ближнепольного взаимодействия. Его можно применять в медицине, для маскировки объектов и создания антенн.

Новинка представляет собой искусственный материал, состоящий из пластичной основы и жесткого наполнения. При синтезировании метаматериала разработчик может варьировать разные параметры – форму, размеры структур и другие.

Прежде метаматериалы получали с помощью кольцевых проводников с разрезом или проводников конечной длины. Однако такая конструкция является слишком резонирующей, что не позволяет расширять рабочую полосу частот.

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Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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