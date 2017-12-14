Медицинские снимки стали точнее
pixabay.com

pixabay.com

Новая технология позволяет снизить погрешность в оценке результатов диагностики на 25 процентов

Благодаря новой методике, разработанной учеными из Сибирского федерального университета (СФУ), Института вычислительного моделирования ФИЦ КНЦ СО РАН, Сибирского государственного аэрокосмического университета и Красноярского государственного медицинского университета, медицинские снимки станут гораздо точнее.

Уточняется, что погрешности при интерпретации изображений, полученных с помощью МРТ или УЗИ, связаны, прежде всего, с качеством изображения.

Снимки получаются зернистыми, с мелкими вкраплениями, однако с помощью нового алгоритма цифровой обработки изображений, воздействие подобных помех значительно сокращается.

На первом этапе после загрузки изображения используется комплекс фильтров для обработки снимка - усредняющий фильтр, фильтр среднего значения, фильтр Гаусса, фильтр 2D-очистки.

Далее с помощью ряда методов выделяются контуры объекта, и эти контуры подвергаются цифровому кодированию, разработанному сибирскими учеными.

В ходе исследования технология была использована в урологии и пластической хирургии. Результаты показали, что ошибки в диагностике сократились на 15-25 процентов.

Методика особенно эффективна при диагностике сложных случаев множественных камней в почках, отмечает ТАСС. 

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
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