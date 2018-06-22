Майнеры потеряли интерес к видеокартам
Майнеры потеряли интерес к видеокартам

Производители графических карт возвращаются в игровую индустрию из-за снижения популярности криптовалюты

Производители графических карт начали смещать акцент с майнингового оборудования в игровую индустрию на фоне стремительного падения стоимости большинства основных криптовалют.

Кроме того, стремительное падение наблюдается в продажах майнингового оборудования.

В период с апреля 2017 года видеокарты скупались в любом количестве и практически по любой цене.

Огромный спрос вынудил производителей видеокарт разделить рынки, так как из-за майнеров страдали геймеры.

В результате появились специализированные графические карты, предназначенные исключительно для майнинга, однако стремительное падение курса криптовалют обрушило продажи таких устройств.

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