Для майнеров и владельцев криптовалют сохранят нормы Налогового кодекса
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Физическое лицо будет обязано заплатить НДФЛ в размере 13%, а налогообложение юрлиц должно соответствовать форме бизнеса

В России не будут создавать специальный налоговый режим для майнеров и владельцев криптовалют. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

На собственников цифровой валюты будут распространяться действующие нормы Налогового кодекса. Если оборотом криптовалют занимается физическое лицо, то ему придется заплатить НДФЛ, если юридическое – налогообложение зависит от формы бизнеса.

В настоящее время нижняя палата парламента ведет работу по внесению поправок в законопроект «О цифровых финансовых активах», второе чтение которого планируется провести в сентябре 2018 года. По словам Аксакова, в документе не будут описаны новые налоговые режимы для владельцев криптовалют, однако он не исключил, что они могут быть разработаны, если правительство выступит с инициативой их создать.

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Теги:
Места: Россия
События: экономика
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