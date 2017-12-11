Математики смоделировали огненный вихрь

Огненные вихри и торнадо образуются в результате объединения очагов пожаров в один — воздух нагревается, закручивается и поднимается вверх. При этом их закрутка противоположна той, которую имеют тропические циклоны. В Северном полушарии вращение происходит по часовой стрелке, а в Южном полушарии — против. Это объясняется действием силы инерции Кориолиса на особенности течения воздуха таких природных явлениях.

Моделирование позволяет рассчитать параметры закрученных потоков во всех точках изучаемого пространства, определить причины их возникновения, источники энергии, направление вращения и перемещения. По словам ученых, это поможет не только понять физические процессы закрученных воздушных потоков, но и разработать рекомендации по борьбе с ними, сообщает РИА «Новости».

Результаты исследования опубликованы в «Вестнике Тюменского государственного университета».

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