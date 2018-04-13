Математика защитит космические корабли

Ученые Томского научного центра СО РАН совместно с коллегами из Томского госуниверситета, Института физики металлов УрО РАН и Харбинского инженерного университета занимаются разработкой инновационных методов защиты поверхности космических аппаратов от повреждений.

Кроме того, ученые создают модель условий возникновения подобных чрезвычайных ситуаций на орбите и занимаются формированием нового перспективного класса слоистых материалов для авиа- и ракетостроения.

Космические аппараты постоянно подвергаются опасности, так как любая встреча с крупным осколком техногенного происхождения может стать причиной серьезной аварии, поэтому одной из приоритетных задач является исключение подобных ситуаций с помощью обеспечения надежности всех элементов и конструкций аппарата.

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