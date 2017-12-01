Мартышки помогут найти ключ к уничтожению ВИЧ

Зеленые мартышки помогают российским ученым в поисках лекарства, способного побороть ВИЧ, заявил Василий Раменский из Московского физико-технического института в подмосковном Долгопрудном.

По его словам, атлас экспрессии генов зеленых мартышек, представляющий семь тканей и шесть стадий развития организма, дает статистическим генетикам инструмент для понимания роли генов в жизни организма.

Он пояснил, что ВИЧ проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. До настоящего времени еще не удалось изобрести лекарство, способное полностью излечить человека от вируса, так как защищающий его «щит» из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител.

«В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой «гонке вооружений», и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ», - с сожалением констатировал Василий Раменский.

При этом, ученым все-таки удалось создать антитела, защищающие организм обезьян от заражения вирусом иммунодефицита, и вызвать «пожизненную» иммунную реакцию. Однако пока вопрос о возможности переноса результатов этих опытов на человека остается открытым. Поэтому раскрытие генетических механизмов, защищающих зеленых мартышек от иммунодефицита, может стать первым шагом к спасению людей, зараженных ВИЧ.

Российские генетики расшифровали геномы 163 зеленых мартышек, а затем сравнили их между собой, пытаясь найти те изменения, которые были связаны с реакцией их предков на появление ВИО.

Команда вирусологов выяснила интересный факт - оказалось, что эволюция всех обезьян двигалась в сторону сосуществования с вирусом, а не его полного подавления и уничтожения.

Таким образом, появилась надежда, что открытие генов, управляющих работой иммунных клеток, которые поражает ВИЧ, даст возможность «научить» человека сосуществовать с ВИЧ без вреда для здоровья, пишет журнал Nature Genetics.

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