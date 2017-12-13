У Марса не было шанса стать обитаемым

К такому выводу они пришли, построив модель формирования планет, обладающих сравнительно небольшой массой. Они возникают из протопланет, которые, в свою очередь, образуются из газопылевых облаков. Когда океаны магмы начинают застывать, формируется плотная и горячая атмосфера, в которой преобладают вода и углекислый газ.

Планеты, подобные Марсу, не могут долго ее удерживать из-за низкой силы притяжений. Первым улетучивается водород, который тянет за собой более тяжелые элементы. Это процесс занимает около десяти миллионов лет – срок, по меркам Вселенной, весьма небольшой.

В работе, опубликованной изданием Icarus, исследователи отмечают, что потеря атмосферы и воды грозит Марсу при любой из возможных сценариев изменения активности Солнца.

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