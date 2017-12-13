У Марса не было шанса стать обитаемым
Профессор Сибирского федерального университета (СФУ) Николай Еркаев и его зарубежные коллеги из Австрии и Германии считают, что на Марсе никогда не было жизни и возникнуть она там не могла.
К такому выводу они пришли, построив модель формирования планет, обладающих сравнительно небольшой массой. Они возникают из протопланет, которые, в свою очередь, образуются из газопылевых облаков. Когда океаны магмы начинают застывать, формируется плотная и горячая атмосфера, в которой преобладают вода и углекислый газ.
Планеты, подобные Марсу, не могут долго ее удерживать из-за низкой силы притяжений. Первым улетучивается водород, который тянет за собой более тяжелые элементы. Это процесс занимает около десяти миллионов лет – срок, по меркам Вселенной, весьма небольшой.
В работе, опубликованной изданием Icarus, исследователи отмечают, что потеря атмосферы и воды грозит Марсу при любой из возможных сценариев изменения активности Солнца.Далее в рубрике Ученые из России подтвердили источник смертельных инфекций в АфрикеМеждународная группа ученых вместе с сотрудниками Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выявила эпицентры опасных инфекций в Африке Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поставила точкуУчёная из МГУ разрешила долгий спор биологов
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