У Марса не было шанса стать обитаемым
У Марса не было шанса стать обитаемым

Профессор Сибирского федерального университета (СФУ) Николай Еркаев и его зарубежные коллеги из Австрии и Германии считают, что на Марсе никогда не было жизни и возникнуть она там не могла.

К такому выводу они пришли, построив модель формирования планет, обладающих сравнительно небольшой массой. Они возникают из протопланет, которые, в свою очередь, образуются из газопылевых облаков. Когда океаны магмы начинают застывать, формируется плотная и горячая атмосфера, в которой преобладают вода и углекислый газ.

Планеты, подобные Марсу, не могут долго ее удерживать из-за низкой силы притяжений. Первым улетучивается водород, который тянет за собой более тяжелые элементы. Это процесс занимает около десяти миллионов лет – срок, по меркам Вселенной, весьма небольшой.

В работе, опубликованной изданием Icarus, исследователи отмечают, что потеря атмосферы и воды грозит Марсу при любой из возможных сценариев изменения активности Солнца.

Ученые из России подтвердили источник смертельных инфекций в Африке Далее в рубрике Ученые из России подтвердили источник смертельных инфекций в АфрикеМеждународная группа ученых вместе с сотрудниками Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выявила эпицентры опасных инфекций в Африке Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поставила точкуУчёная из МГУ разрешила долгий спор биологов Поставила точку

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО