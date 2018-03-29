Магнитная буря накроет Землю в День космонавтики

Мощная магнитная буря накроет Землю 12 апреля – в День космонавтики, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Вместе с тем, вероятность того, что магнитные возмущения будут серьезными, согласно прогнозу, равняется 10 процентам.

С долей вероятности в 70 процентов в этот день будут наблюдаться слабые возмущения.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»