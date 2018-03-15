Лишний вес у матери спровоцирует ожирение у ребенка

Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, отмечают, что наличие ожирения у матери может привести к излишнему весу и у ребенка.

По словам ученых, ожирение способствует ускоренному росту плода во время внутриутробного развития. После рождения ребенок продолжает набирать вес из-за особого состава грудного молока матери. Дело в том, что у имеющих лишний вес женщин оно содержит больше гормонально активных белков, чем у худых.

Согласно данным исследований, если в первый год жизни ребенка масса его тела превышает норму на два с половиной килограмма, то риск развития ожирения у взрослого возрастает на 23%.

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