Лишний вес у матери спровоцирует ожирение у ребенка
Профилактику ожирения у детей необходимо начинать еще до их рождения
Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, отмечают, что наличие ожирения у матери может привести к излишнему весу и у ребенка.
По словам ученых, ожирение способствует ускоренному росту плода во время внутриутробного развития. После рождения ребенок продолжает набирать вес из-за особого состава грудного молока матери. Дело в том, что у имеющих лишний вес женщин оно содержит больше гормонально активных белков, чем у худых.
Согласно данным исследований, если в первый год жизни ребенка масса его тела превышает норму на два с половиной килограмма, то риск развития ожирения у взрослого возрастает на 23%.
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