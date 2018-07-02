Ленинградская область готовится стать центром криптовалютного регулирования
Регион станет «полигоном» для апробирования новых норм, регламентирующих применение цифровых технологий
В Санкт-Петербурге разрабатывают концепцию, которая призвана регламентировать применение цифровых технологий на территории Ленинградской области. Она будет описывать механизм внедрения технологии блокчейн в бизнес-процессы, работу краудфандинговых проектов, а также особенности налогообложения для «цифрового предпринимательства».
Подготовкой концепции занимается Ленинградский госуниверситет им. Пушкина, Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Ленинградская торгово-промышленная палата (ЛОТПП). Осенью документ будет внесен на рассмотрение регионального Законодательного собрания, а затем направлен на федеральный уровень.
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