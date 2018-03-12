Лекарство от старости появится в аптеках уже через 3 года

Научные сотрудники из России создали препарат, который может замедлить старение. Его основой стало вещество SkQ1, которое блокирует свободные радикалы в митохондриях. На сегодняшний день оно проходит доклинические испытания.

«Возможно, это и есть то самое лекарство от старости. Сейчас мы завершили первую фазу испытаний на здоровых добровольцах, но нужны дополнительные исследования. Сначала мы испытаем препарат на пожилых людях, а потом будем опускать возрастную планку», — поведал корреспондентам RT директор (Научно-исследовательского института) НИИ Максим Скулачев.

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