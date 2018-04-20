Лекарства спрячут в нанокапсулы
Лекарства спрячут в нанокапсулы

Микроконтейнеры необходимы для защиты медпрепаратов при «адресной доставке»

Многие лекарственные препараты, попадая в организм человека начинают растворяться и разлагаться под воздействием жидкости и окисляющих соединений до того, как достигнут конечной цели. Это снижает их силу, а также чревато различными побочными эффектами.

Российские ученые совместно с коллегами из Великобритании и Украины решили эту проблему, упаковав лекарства в микроконтейнеры. Для их создания были использованы карбонат кальция, вода, лимонная кислота и наночастицы оксида церия. Для выращивания капсул был применен метод послойного отложения противоположно заряженных полиэлектролитов на частицах карбоната кальция в водном растворе. При этом между слоями полиэлектролитов укладывалась прослойка из наночастиц.

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