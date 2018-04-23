В лечении рака задействовали наноалмазы

Российские ученые скомбинировали наночастицы алмазов с противоопухолевым препаратом «Салиномицин», который уничтожает раковые стволовые клетки. Их нейтрализация останавливает рост опухоли и влечет отмирание обычных раковых клеток.

Наноалмазы, проникая в кровь, распространяются по всему организму. Оказываясь вблизи стволовых раковых клеток, они могут доставить к ним лекарственный препарат. Технология совмещения наноалмазов с «Салиномицином» была разработана в 2010 году, а в 2016-м начались клинические испытания на неоперабельных онкобольных.

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