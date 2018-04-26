Квантовый блокчейн подобен машине времени
pixabay.com

pixabay.com

Такой способ хранения информации будет неуязвим для взлома с помощью квантового компьютера

Ученые из Новой Зеландии представили концепцию полностью квантового блокчейна, которая опирается на понятие квантовой запутанности — явление взаимосвязи свойств частиц в определенном состоянии.

В частности, специалисты предложили сделать квантовый блокчейн на основе запутанности во времени.

Такой способ хранения информации будет неуязвим для взлома даже при помощи мощного квантового компьютера.

Полная версия статьи доступнана сайте «Умная страна»

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Российские ученые создали уникальный волоконный лазер Далее в рубрике Российские ученые создали уникальный волоконный лазерНовая лазерная платформа разработана впервые в мире и лишена недостатков Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Атомный «Малахит»На протяжении 70 лет в Петербурге работает КБ, проектирующее уникальные подводные лодки и аппараты Атомный «Малахит»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО