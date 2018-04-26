Квантовый блокчейн подобен машине времени

Ученые из Новой Зеландии представили концепцию полностью квантового блокчейна, которая опирается на понятие квантовой запутанности — явление взаимосвязи свойств частиц в определенном состоянии.

В частности, специалисты предложили сделать квантовый блокчейн на основе запутанности во времени.

Такой способ хранения информации будет неуязвим для взлома даже при помощи мощного квантового компьютера.

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