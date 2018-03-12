Квантовые технологии вскоре изменят цифровой мир
pixabay.com

pixabay.com

Как квантовый блокчейн произведет революцию в IT

Создатель первого квантового блокчейна Алексей Федоров и его коллеги из Российского квантового центра — группа Юрия Курочкина и Александра Львовского - соединили блокчейн и квантовую криптографию.

По словам Федорова, идея баз данных, копии которых хранятся и обновляются сразу у нескольких независимых пользователей, появилась 30 лет назад, однако массовый интерес к ней возник лишь в 2008 году, когда была создана первая криптовалюта на ее основе - биткоин.

На сегодняшний день считается, что криптографические алгоритмы неуязвимы для атак при помощи обычных компьютеров, однако быстрое развитие квантовых вычислений может лишить их этой «суперспособности». В этом случае, существующие блокчейны уже не смогут обеспечить защиту финансовых сведений и других данных.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
Российские физики попытались взломать квантовую сеть Далее в рубрике Российские физики попытались взломать квантовую сетьУченые создали первую «рабочую» междугороднюю линию квантовой связи и убедились в ее надежности

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО