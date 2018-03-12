Квантовые технологии вскоре изменят цифровой мир

Создатель первого квантового блокчейна Алексей Федоров и его коллеги из Российского квантового центра — группа Юрия Курочкина и Александра Львовского - соединили блокчейн и квантовую криптографию.

По словам Федорова, идея баз данных, копии которых хранятся и обновляются сразу у нескольких независимых пользователей, появилась 30 лет назад, однако массовый интерес к ней возник лишь в 2008 году, когда была создана первая криптовалюта на ее основе - биткоин.

На сегодняшний день считается, что криптографические алгоритмы неуязвимы для атак при помощи обычных компьютеров, однако быстрое развитие квантовых вычислений может лишить их этой «суперспособности». В этом случае, существующие блокчейны уже не смогут обеспечить защиту финансовых сведений и других данных.

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