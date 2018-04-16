В Крыму создали замену Telegram
Публичное тестирование собственного мессенджера начали в Крыму
Российская компания «Крымтехнологии» разработала приложение под названием «Диалог М», призванное заменить заблокированный с 16 апреля Роскомнадзором популярный мессенджер Telegram.
Таким образом, жители Крымского полуострова теперь смогут общаться с помощью собственного мессенджера.
«После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили заранее выпустить в тестовую эксплуатацию свой мессенджер, чтобы получить обратную связь от пользователей. И чтобы показать им альтернативу и возможную замену популярных приложений российским продуктом», – рассказал разработчик программы Игорь Мартыненко.
полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»Далее в рубрике ФПИ открыл лабораторию для прорывов в военной биомедицинеВ ней будут реализованы проекты в области иммунологии Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»Чем знаменито расположенное в Екатеринбурге ОКБ «Новатор»
Комментарии