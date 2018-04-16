В Крыму создали замену Telegram
pixabay.com

pixabay.com

Публичное тестирование собственного мессенджера начали в Крыму

Российская компания «Крымтехнологии» разработала приложение под названием «Диалог М», призванное заменить заблокированный с 16 апреля Роскомнадзором популярный мессенджер Telegram.

Таким образом, жители Крымского полуострова теперь смогут общаться с помощью собственного мессенджера.

«После решения Роскомнадзора заблокировать Telegram мы решили заранее выпустить в тестовую эксплуатацию свой мессенджер, чтобы получить обратную связь от пользователей. И чтобы показать им альтернативу и возможную замену популярных приложений российским продуктом», – рассказал разработчик программы Игорь Мартыненко.

полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Теги:
Места: Россия, Крым
События: наука
Персоны: ученые
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