В Крыму модернизируют научный комплекс для изучения Луны

Минобороны России вместе с «Роскосмосом» приступили к модернизации контрольно-измерительного комплекса в Крыму. Он позволит получать научные данные с российских аппаратов на орбите с поверхности Луны.

Центр расположен в Евпатории. Его модернизацию намерены завершить к 2019 году.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили: «Научную станцию, расположенную в Евпатории, после модернизации планируется использовать в лунных проектах, начиная с космического аппарата «Луна-25».

Центр в Крыму будет оснащен современным вычислительным комплексом и научной аппаратурой.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров считает, что «система будет востребована не только для работы с автоматическими космическими аппаратами, но в связи с планами создания международной окололунной орбитальной станции, с реализацией российской пилотируемой лунной программы».

Запуск российской станции «Луна-25» планируется в 2019 году. Аппарат должен совершить посадку на южном полюсе Луны – наиболее перспективной территории с точки зрения создания обитаемой базы, отмечается на сайте РАН.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Умная Россия»