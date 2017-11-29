В Крыму модернизируют научный комплекс для изучения Луны
pixabay.com

pixabay.com

В скором времени Россия сможет совершать пилотируемые экспедиции на Луну

Минобороны России вместе с «Роскосмосом» приступили к модернизации контрольно-измерительного комплекса в Крыму. Он позволит получать научные данные с российских аппаратов на орбите с поверхности Луны.

Центр расположен в Евпатории. Его модернизацию намерены завершить к 2019 году.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили: «Научную станцию, расположенную в Евпатории, после модернизации планируется использовать в лунных проектах, начиная с космического аппарата «Луна-25».

Центр в Крыму будет оснащен современным вычислительным комплексом и научной аппаратурой.

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров считает, что «система будет востребована не только для работы с автоматическими космическими аппаратами, но в связи с планами создания международной окололунной орбитальной станции, с реализацией российской пилотируемой лунной программы».

Запуск российской станции «Луна-25» планируется в 2019 году. Аппарат должен совершить посадку на южном полюсе Луны – наиболее перспективной территории с точки зрения создания обитаемой базы, отмечается на сайте РАН.

Теги:
Места: Россия, Крым
События: космос
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