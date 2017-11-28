Кремний и германий помогут переработать нефть

«Созданные нами катализаторы содержат кремний и металлы (медь, железо, кобальт) и способны без труда разрывать связи между атомами углерода и водорода в насыщенных и ненасыщенных углеводородах (являющихся основными компонентами нефти и газа), переводя их в ценные продукты», - рассказал ассистент кафедры неорганической химии РУДН Алексей Биляченко.

По его словам, работы по активации связей углерод-водород были в шорт-листе номинантов на Нобелевскую премию по химии 2017 года.

В ходе исследования российские ученые применяли синтетические методы, использующие способность органических производных кремния и германия формировать необычные трехмерные структуры, включающие атомы различных металлов. Такой каркас обеспечивает высокую растворимость катализатора в органических веществах, увеличивая время его действия.

Одним из главных результатов данной работы является то, что группа определила необходимые компоненты реакционной смеси, позволяющие получить продукт с определенным количеством атомов металла.

Еще одним открытием стала возможность синтеза пятиядерных кобальтсилсесквиоксанов в присутствии доступного и широко распространенного в лабораторной работе растворителя диметилформамида, сообщает Индикатор.

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