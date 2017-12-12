Красноярские ученые разработали пленки с антибиотиками для лечения ран

Ученые из Красноярска создали пленки из бактериальной целлюлозы, которые нагружены антибиотиками и наночастицами серебра
Оказалось, что созданные повязки подавляют такие патогенные организмы, как кишечная палочка, стафилококк и клебсиелла. Ученые надеются, что разработанные пленки станут использовать при производстве антибактериальных тканевых покрытий.
Бактрии производят целлюлозу как побочный продукт жизнедеятельности. Она обладает целым рядом уникальных свойств: не вызывает аллергии, имеет высокую биосовместимость, а ее наностроение напоминает структуру тканей человека. Ученые протестировали несколько пленок, которые представляли собой композиты целлюлозы с антибиотиками цефтриаксон и амикацин или с наночастицами серебра, передает интернет-издание «Индикатор».
Для создания покрытий, содержащих антибиотики, пленки пропитывали лекарственным раствором и высушивали. Получить пленки с наночастицами серебра оказалось гораздо сложнее: сначала их нагревали в растворе нитрата серебра, потом замораживали, сушили и прессовали в вакууме.
Один из авторов статьи, заведующая лабораторией Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН, профессор Сибирского федерального университета Татьяна Волова сказала: «Оба типа пленок были эффективны в качестве потенциальных раневых покрытий. Пленки с антибиотиками оказались чуть более эффективны, чем с наночастицами серебра, в подавлении патогенных микроорганизмов».
Ученые рассчитывают применять такие пленки при лечении ран, в том числе сложной гнойной инфекции.Далее в рубрике Российские ученые обнаружили 30 новых видов морских существОткрытие было сделано в ходе комплексных сборов морской и наземной флоры и фауны в водах курильского острова Матуа
Комментарии