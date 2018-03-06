В космосе обнаружен самый большой «кот Шредингера»
В космосе обнаружен самый большой «кот Шредингера»

Изменение в положении орбит планет можно просчитать, используя уравнение Шредингера

Долгосрочные изменения в положении орбит планет можно просчитать с помощью уравнения Шредингера – краеугольного камня современной квантовой механики.

Эту особенность обнаружил первооткрыватель «планеты икс», выходец из России Константин Батыгин.

По его словам, вряд ли у кого-то возникнут мысли об уравнении Шредингера, описывая то, что происходит в космосе, на расстояниях порядка нескольких световых лет.

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Теги:
События: космос, наука
Персоны: ученые
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