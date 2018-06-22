Российские инженеры разработали электроракетный двигатель на йоде

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» готовится к испытаниям электроракетного двигателя (ЭРД), который использует реактивный йод вместо ксенона в качестве вещества, необходимого для получения импульса тяги. Испытания разработчики планируют провести уже в конце июня.

Использовать йод в конце 1990-х предложил старший научный сотрудник Корпорации Валерий Островский. В 2006 году разработка получила патент. Спустя шесть лет по инициативе двигателиста Бориса Соколова начались научно-практические работы в данном направлении.

Преимущество двигателя на йоде заключается в его экономичности. Кроме того, система хранения и подачи ксенона очень сложная и громоздкая, что увеличивает габариты и массу двигателя.

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