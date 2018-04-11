Космос стал ближе

Группа компаний НСТР запускает проект AstroNYX - первую в России «открытую» сеть автоматизированных телескопов, работой которых может управлять любой интернет-пользователь.

Теперь, для того, чтобы наблюдать за звездами, не нужно покупать дорогую аппаратуру, погружаться в технические детали и ждать ясного неба, так как любой желающий сможет наблюдать за небом со смартфона или компьютера.

«Мы планируем дать доступ к сайту первым бета-тестерам уже летом», — заявил директор группы компаний НСТР Виктор Черников.

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