Космос стал ближе
В России появилась «народная» интернет-обсерватория
Группа компаний НСТР запускает проект AstroNYX - первую в России «открытую» сеть автоматизированных телескопов, работой которых может управлять любой интернет-пользователь.
Теперь, для того, чтобы наблюдать за звездами, не нужно покупать дорогую аппаратуру, погружаться в технические детали и ждать ясного неба, так как любой желающий сможет наблюдать за небом со смартфона или компьютера.
«Мы планируем дать доступ к сайту первым бета-тестерам уже летом», — заявил директор группы компаний НСТР Виктор Черников.
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