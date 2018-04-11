Космос стал ближе
pixabay.com

pixabay.com

В России появилась «народная» интернет-обсерватория

Группа компаний НСТР запускает проект AstroNYX - первую в России «открытую» сеть автоматизированных телескопов, работой которых может управлять любой интернет-пользователь.

Теперь, для того, чтобы наблюдать за звездами, не нужно покупать дорогую аппаратуру, погружаться в технические детали и ждать ясного неба, так как любой желающий сможет наблюдать за небом со смартфона или компьютера.

«Мы планируем дать доступ к сайту первым бета-тестерам уже летом», — заявил директор группы компаний НСТР Виктор Черников.

Полная версия статьи доступна на сайте «Умная страна»

Больше научных новостей смотрите на сайте Физтехпарка

Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
Завершено строительство лабораторного модуля «Наука» для МКС Далее в рубрике Завершено строительство лабораторного модуля «Наука» для МКСЕго разработкой с 1995 года занимались специалисты Центра имени Хруничева Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»Чем знаменито расположенное в Екатеринбурге ОКБ «Новатор» «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО