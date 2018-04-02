Для космонавтов выпустят хлеб с двухлетним сроком годности
pixabay.com

pixabay.com

Прежде продукт сохранял свежесть в течение 15 месяцев

В Федеральном государственном автономном научном учреждении «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» (ФГАНУ НИИХП) приступили к разработке хлеба для космонавтов, срок годности которого будет составлять около двух лет.

Об этом сообщила директора института Марина Костюченко.

По ее словам, увеличить срок годности продукта позволяют современные технологии, при этом они не отразятся на качестве хлеба.

Производители применят современную упаковку и проведут тепловую, ультрафиолетовую и лучевую обработку. Главной задачей производителя является сохранение свежести, вкуса и аромата хлеба.

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Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
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