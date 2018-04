Корея инвестировала 5 млн долларов в российский проект «ЭкзоАтлет»

Корейская компания Cosmo and Company Co., Ltd инвестировала 5 млн долларов в проект «ЭкзоАтлет» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Инвестор направит средства на создание международной организации «ExoAtlet Global», что позволит разработчикам экзоскелетов выйти на мировой рынок.

По условиям соглашения, в 2018 году откроются представительства ExoAtlet в Японии, США и Китае, в 2019 году – в Индии. Экзоскелеты будут производиться в России и экспортироваться в Европу.

«Cosmo and Company Co., Ltd. инвестирует в будущее проекта: организацию клинических исследований, маркетинг, организацию каналов дистрибуции, зарубежную сертификацию, чтобы вывести ЭкзоАтлет на европейский и следующим шагом - на американский рынки», - рассказала сооснователь компании «ЭкзоАтлет» Екатерина Березий.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике