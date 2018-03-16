Контроль за сном доверят компьютеру
Прибор, улучшающий качество ночного отдыха, создают в Саратове
На его разработку специалисты местного государственного университета получили грант в 500 тысяч рублей. Эти средства они планируют потратить на техническое оснащение и комплектующие для устройства. Готовый прибор будет представлен через два года.
По словам одного из авторов проекта, кандидата физико-математических наук Владимира Макарова, устройство будет снабжено датчиками, прикрепляемыми к голове для считывания сигналов головного мозга в процессе сна.
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