Контроль за сном доверят компьютеру
Контроль за сном доверят компьютеру

Прибор, улучшающий качество ночного отдыха, создают в Саратове

На его разработку специалисты местного государственного университета получили грант в 500 тысяч рублей. Эти средства они планируют потратить на техническое оснащение и комплектующие для устройства. Готовый прибор будет представлен через два года.

По словам одного из авторов проекта, кандидата физико-математических наук Владимира Макарова, устройство будет снабжено датчиками, прикрепляемыми к голове для считывания сигналов головного мозга в процессе сна.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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