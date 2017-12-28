Компьютерная модель роста нервных окончаний поможет в лечении травм позвоночника

С помощью новой разработки нейрофизиологи смогут выяснить, как нервные клетки устанавливают контакт друг с другом, и понять, что мешает восстановлению спинного мозга после травм позвоночника.

По словам Романа Борисюка из Института математических проблем биологии РАН, важность модели связана с тем, что в ней понятно, как образуются пучки волокон в процессе роста аксонов, и какие факторы влияют на их рост и формирование пучков.

«Эти детали могут быть полезны для понимания принципов регенерации поврежденных аксонов спинного мозга», — пояснил ученый.

Во время создания этой модели ученые раскрыли необычный и очень интересный феномен – правильное формирование связей, в точности соответствовавшее тому, как они были организованы в реальном головастике, приводило к спонтанному появлению той системы связей между нервными клетками, которая попеременно включает мышцы головастика с каждой стороны его тела.

Ранее медики с помощью электростимуляции поврежденной части спинного мозга, а также инъекций стволовых клеток смогли достичь частичного восстановления подвижности конечностей подопытных крыс после травмы позвоночника.

Проблема заключается в том, что подобное восстановление не возвращало грызунам полный контроль над конечностями – они могли совершать рефлексивные движения, но не могли осознанно управлять движениями, сообщает «Научная Россия».

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