Компьютер обучают человеческим эмоциям

Ученые из нижегородского филиала Высшей школы экономики создали систему, распознающую эмоции в человеческой речи.

В будущем технология может существенно улучшить качество «общения» между человеком и искусственно созданным интеллектом — нейронной сетью.

Для того, чтобы обучить компьютер распознавать эмоции в человеческой речи, российские ученые воспользовались аудиозаписями. Они превратили человеческого голоса в изображения, похожие на данные тепловизора, в диаграммы, сформированные в зеленом и красном цветах.

«Чем краснее цвет, тем больше энергии, тем больше громкость была. Например, мы видим, что «злой» и «счастливый» — они наиболее красные, то есть это наиболее сильные эмоции, значит, там больше энергии, чего мы не видим, например, в нейтральной или спокойной эмоции, или напуганной», — пояснил один из разработчиков Александр Рассадин.

Он также рассказал, что нейронной сети дали «прослушать» тысячу аудиофайлов, в которых 24 человека произносили фразы с разной эмоциональной экспрессией. Всего было восемь эмоций: счастье, злость, нейтральные эмоции, спокойные эмоции, удивление, грусть, испуг и отвращение.

В ходе эксперимента искусственный интеллект в 71 процентах случаев верно определил настроение говорящего.

Пока программа успешно различает нейтральные и спокойные интонации, а хуже всего распознает счастье и удивление. Отдельная задача для ученых — понять, каким именно закономерностям обучилась нейронная сеть.

При этом, ученые полагают, что достичь абсолютной точности распознавания невозможно.

«Если компьютер научится распознавать человеческие эмоции, то все приложения, которые есть на текущий момент, сразу на голову становятся интеллектуальнее. Есть же какие-то голосовые помощники, и сейчас они лишены эмоций. Как только они будут ими наделены, то они могут быть гораздо более эффективными», — сказал в беседе с ТАСС соавтор исследования Александр Рассадин.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»