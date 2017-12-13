Композитное крыло пассажирского МС-21 выдержало максимальные нагрузки
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

МС-21-300 — российский пассажирский самолет нового поколения

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) испытали на прочность кессон композитного крыла нового пассажирского лайнера МС-21, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Испытания, в ходе которых нагрузки на кессон консоли крыла доводились до предельных, показали, что конструкция имеет дополнительный запас прочности по отношению к проектным нагрузкам, что гарантирует безопасность композитного крыла при эксплуатации самолета МС-21-300.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, комментируя результаты эксперимента, сообщил, что российские технологии создания композитных конструкций для авиации опережают мировые аналоги на 2-3 года.

«Наработанный в проекте МС-21 опыт, я уверен, будет востребован в мире», — сказал Мантуров.

МС-21-300 — российский пассажирский самолет нового поколения, способный перевозить до 211 пассажиров. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. 

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События: наука
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