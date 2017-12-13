Композитное крыло пассажирского МС-21 выдержало максимальные нагрузки

МС-21-300 — российский пассажирский самолет нового поколения
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) испытали на прочность кессон композитного крыла нового пассажирского лайнера МС-21, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Испытания, в ходе которых нагрузки на кессон консоли крыла доводились до предельных, показали, что конструкция имеет дополнительный запас прочности по отношению к проектным нагрузкам, что гарантирует безопасность композитного крыла при эксплуатации самолета МС-21-300.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, комментируя результаты эксперимента, сообщил, что российские технологии создания композитных конструкций для авиации опережают мировые аналоги на 2-3 года.
«Наработанный в проекте МС-21 опыт, я уверен, будет востребован в мире», — сказал Мантуров.
МС-21-300 — российский пассажирский самолет нового поколения, способный перевозить до 211 пассажиров. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года.Далее в рубрике Современные тренды цифровой экономики определили новые навыки для IT-специалистовКрупные работодатели в сфере IT-технологий рассказали, какие навыки потребуются специалистам в условиях цифровой экономики Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Сделано русскими!Лучшие приложения для iPhone и iPad созданы нашими соотечественниками
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