Когда день равен ночи
На Северном полушарии Земли 20 марта наступила астрономическая весна
Согласно по популярной в России примете, если погода в день весеннего равноденствия хорошая, лето будет теплым и придет в срок.
Ученые установили, что несмотря на то, что день в настоящие дни должен быть равен ночи, светлое время суток по всей Земле все же длится несколько дольше, так как из-за преломления лучей в атмосфере солнечный диск оказывается несколько «приподнят» во время восхода и заката.
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