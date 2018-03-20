Когда день равен ночи

Согласно по популярной в России примете, если погода в день весеннего равноденствия хорошая, лето будет теплым и придет в срок.

Ученые установили, что несмотря на то, что день в настоящие дни должен быть равен ночи, светлое время суток по всей Земле все же длится несколько дольше, так как из-за преломления лучей в атмосфере солнечный диск оказывается несколько «приподнят» во время восхода и заката.

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