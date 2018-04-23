В клиниках Томска испытывают инкубатор для восстановления органов
pixabay.com

pixabay.com

Устройство замещает функции поврежденных частей организма

Запатентован новый инкубатор для восстановления работы поврежденных органов. Авторами изобретения стали ученые Томского государственного университета (ТГУ).

«Инкубатор предназначен для замещения функций поврежденного травмой или заболеванием человеческого органа», - сообщили в пресс-службе вуза.

Устройство выполнено из тонких нитей никелида титана (соединения никеля и титана – прим.). Производством инкубатора занимается университетское научно-производственное предприятие «МИЦ». 

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Теги:
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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