В Керчи появится научно-культурный кластер всероссийского масштаба
/pixabay.com Керчь

/pixabay.com Керчь

Керчь станет особой точкой притяжения науки, культуры и туризма

В Керчи при участии Российской академии наук планируется создать крупный научно-культурный кластер всероссийского масштаба.

По словам президента РАН Александра Сергеева, создание научно-исследовательского и культурного кластера, связанного с развитием Керчи, обсуждалось на совещании с участием главы Крыма Сергея Аксенова.

Главной темой обсуждения стал поиск путей научно-технического развития Крыма.

«Мы планируем создание, скажем так, «российского Акрополя на горе Митридат» и еще ряд крупных проектов вокруг», - сказал глава РАН.

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Теги:
Места: Россия, Крым
События: наука
Персоны: ученые
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