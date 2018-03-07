В Керчи появится научно-культурный кластер всероссийского масштаба

В Керчи при участии Российской академии наук планируется создать крупный научно-культурный кластер всероссийского масштаба.

По словам президента РАН Александра Сергеева, создание научно-исследовательского и культурного кластера, связанного с развитием Керчи, обсуждалось на совещании с участием главы Крыма Сергея Аксенова.

Главной темой обсуждения стал поиск путей научно-технического развития Крыма.

«Мы планируем создание, скажем так, «российского Акрополя на горе Митридат» и еще ряд крупных проектов вокруг», - сказал глава РАН.

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