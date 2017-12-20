В Казани предложили создать Всероссийскую ассоциацию учителей китайского языка
pixabay.com

pixabay.com

Преподаватели Казанского федерального университета (КФУ) выступили с инициативой создания Всероссийской ассоциации учителей китайского языка

Такое предложение прозвучало в рамках III методического семинара директоров школ Казани «Китайский язык: проблемы и перспективы развития», который состоялся на базе вуза.

Идея создания организации обусловлена современной проблемой преподавания китайского языка в России. В настоящее время ведется разработка федерального государственного образовательного стандарта по китайскому языку для среднего образования, который позволит учителям следовать единому плану подготовки детей.

В 2015 году в России впервые провели экзамен в виде ЕГЭ по китайскому языку. С того времени в контрольно-измерительные материалы внесли ряд изменений. Так, пришлось отказаться от части экзамена, которая предполагает чтение вслух текста на китайском языке. Причиной стал недостаточный уровень подготовки детей к такого рода заданиям, говорится на сайте КФУ. Другая проблема связана с отсутствием материалов для подготовки к сдаче государственного экзамена по китайскому языку.

Помимо того, что участники семинара единогласно поддержали инициативу организации в России ассоциации учителей китайского языка, было принято решение о создании в Казани школы с углубленным изучением языка. Это позволит в будущем организовать для студентов практические занятия на базе учебного заведения и запустить в Институте международных отношений, истории и востоковедения КФУ новую программу подготовки для абитуриентов, обладающих базовыми знаниями китайского языка.

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Места: Россия
События: наука
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