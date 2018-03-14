Кардиостимулятор из клеток пациента

Ученые из медицинского центра имени Е.Н. Мешалкина, Института цитологии и генетики СО РАН и Московского физико-технического института разработали уникальный биологический кардиостимулятор, состоящий из клеток организма пациента.

С помощью нового российского кардиостимулятора медики смогут восстановить нарушенный ритм сердца пациента.

Причиной нарушения сердцебиения может быть возраст или перенесенное заболевание. В настоящее время в медицине используются искусственные электрические кардиостимуляторы, однако их часто приходится менять, электроды и батарейки также изнашиваются и ломаются. Кроме того, существует риск занести инфекцию в сердце.

По словам начальника отдела разработки, координации и внедрения научной деятельности НМИЦ имени Мешалкина Артема Стрельникова, в основе разработки лежит идея о внедрении в сердце его же биологических клеток, которые будут генерировать электрические импульсы.

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