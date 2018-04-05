«КамАЗ» ведет разработку летающего такси
Автомобиль под рабочим названием «Пегас» будет стоить около 150 тыс. долларов
Российский производитель дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» планирует разработать летающий автомобиль для перевозки пассажиров. Водителю такси потребуется лишь выбрать маршрут движения и высоту полета.
По данным СМИ, вес машины составит около полутора тонн. Автомобиль будет состоять из двух платформ: наземной и воздушной.
В машине установят электрический двигатель, а в летающем модуле – традиционный, внутреннего сгорания. На земле такое такси сможет передвигаться со скоростью до 100 км/ч, в воздухе – до 150 км/ч.
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