«КамАЗ» ведет разработку летающего такси

Российский производитель дизельных грузовых автомобилей «КамАЗ» планирует разработать летающий автомобиль для перевозки пассажиров. Водителю такси потребуется лишь выбрать маршрут движения и высоту полета.

По данным СМИ, вес машины составит около полутора тонн. Автомобиль будет состоять из двух платформ: наземной и воздушной.

В машине установят электрический двигатель, а в летающем модуле – традиционный, внутреннего сгорания. На земле такое такси сможет передвигаться со скоростью до 100 км/ч, в воздухе – до 150 км/ч.

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