В Калининграде появится инжиниринговый центр для нужд Арктики

На создание центра Балтийский федеральный университет им. Канта получит грант в размере 80 миллионов рублей. Он будет предоставлен вузу в два этапа: в 2018 году – 30 млн и в 2019-м – еще 50 млн рублей, рассказал ТАСС замглавы правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Кроме федеральных средства, к проекту предполагается привлечь предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с центром. По словам руководителя проекта Александра Попова, в качестве партнеров уже наметились 13 компаний, среди которых «Калининградгазавтоматика», «Балткран», «33 судоремонтный завод» и другие.

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