Каким должен быть супердвигатель?

Жизненный цикл турбинного двигателя составляет порядка 80 лет. При этом непосредственно на эксплуатацию приходятся только 40-50 лет. Остальное время занимает проведение исследований, разработка, испытания и сертификация. Поэтому разработчики должны работать на перспективу, ставит перед собой задачи которые будут актуальны в ближайшие два десятилетия.

Генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Госкорпорацию Ростех) Юрий Шмотин отмечает, что одними из самых перспективных в отрасли являются аддитивные технологии. Они позволяют вдвое сократить количество деталей в некоторых узлах газотурбинных двигателей.

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