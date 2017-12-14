Каждый девятый россиянин является носителем мутаций

Исследования, проведенные компанией Genotek, показали, что примерно каждый сотый житель России является носителем мутаций, связанных с болезнью Альцгеймера и пигментным циррозом, а каждый пятидесятый имеет мутацию, вызывающую поликистоз почек.

Кроме того, у 2 процентов обследованных россиян были обнаружены мутации, связанные с развитием тромбофилии.

По словам врача-генетика Елены Окуневой, мутации появляются в ДНК практически постоянно.

Она также рассказала, что простой аспирин помогает носителям мутаций в генах F2 и F5 предотвратить возникновение раннего инфаркта миокарда, а носители мутаций, связанных с поликистозом почек, могут защитить себя от заболевания, оградившись от чрезмерных физических нагрузок и переохлаждения.

К счастью, примерно 90 процентов мутаций не представляют опасности для здоровья людей-носителей, и лишь 10 процентов ухудшают работу клеток, сообщает «РИА Новости».

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