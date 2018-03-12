Качество воздуха в Новосибирске определили по снегу

Сотрудники Института геологии и минералогии СО РАН вместе со специалистами Института ядерной физики имени Будкера провели анализ осадков снежного покрова в парках Новосибирска и окрестностях города.

Сравнив показатели 2005 и 2016 годов, ученые выяснили, что на левом берегу города в пределах Бугринской рощи резко снизилось содержание тяжелых металлов, что указывает на улучшение качества воздуха и экологической ситуации в целом.

Выбросы промышленных предприятий являются главным фактором загрязнения окружающей среды. Информацию об экологической ситуации ученые получают после анализа городской растительности, снега, почв, которые аккумулируют техногенные аэрозоли.

В Сибири, как уверяют специалисты, устойчивый снежный покров, который формируется с ноября по март, он накапливает аэрозольные частицы в течение всей зимы. Все источники загрязнения имеют свои индикаторы выбросов, которые можно определить в процессе анализа проб снега.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике