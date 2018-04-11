Созданы сверхлегкие конструкции для экспериментов на Большом андронном коллайдере

Авторами разработки выступили ученые СПбГУ
В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) представили новые конструкции для установки детекторов, которые будут использованы для экспериментов по модернизации Большого адронного коллайдера ALICE в 2020 году.
Об этом сообщил заведующий учебной лабораторией ядерных процессов СПбГУ Владимир Жеребчевский.
«В 2020 году будет увеличена интенсивность столкновений пучков [частиц] на коллайдере и поэтому необходимо как можно ближе приблизиться к точке столкновения [частиц] чтобы изучать частицы, которые распадаются очень быстро», - рассказал Жеребчевский.
Для этого, по словам ученого, требуются сверхлегкие конструкции, благодаря меньшему весу которых можно избежать нежелательного рассеивания частиц. Такие конструкции изобрели в ученые СПбГУ вместе с коллегами из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
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