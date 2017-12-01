Жуки из России уничтожают леса в США

Беспощадно уничтожающие леса в США и Европе изумрудные златки изначально обитали в достаточно небольшом регионе на стыке границ Северной Кореи, Китая, России и Японии, заявила Марина Беньковская из Института проблем экологии и эволюции РАН в Москве.

По ее словам, изумрудные златки (Agrilus planipennis) широко распространены на востоке России и Китая, где эти насекомые поражают старые и больные ясени, не вызывая серьезных проблем для здоровых деревьев и других видов растительности.

В 2002 году эти жуки необъяснимым пока образом мигрировали на территорию США и Канады, где принялись в буквальном смысле уничтожать леса. Из-за этих жуков, пять из шести самых распространенных видов тополей Северной Америки попали в Красную книгу.

Если изумрудную златку не остановить, то уже через десять лет несколько миллиардов деревьев погибнут. Это не только приведет к масштабным перестройкам экосистем, но и лишит экономику США и Канады источника древесины для мебели, бейсбольных бит и теннисных ракеток.

В свою очередь, российские ученые изучили экземпляры, хранящиеся в музейных коллекциях, собрали воедино все сведения, опубликованные на разных языках, и построили первую точную карту естественного ареала этого сурового вредителя.

Оказалось, что насекомое распространено на Дальнем Востоке, в восьми провинциях Китая, на Корейском полуострове и в Японии.

Раскрытие реального ареала обитания этих жуков, как отмечают российские экологи, поможет приступить к поиску естественных врагов златок, которые могут помочь сдержать распространение вредителей в Америке и в Западной Европе.

Кроме того, это открытие позволяет сосредоточить меры по сдерживанию распространения этих жуков на границах России, Китая, Кореи и Японии, и не допустить его проникновения в другие уголки Земли, сообщает «Научная Россия».

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