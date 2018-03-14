Кто живет в домашней пыли

Причиной «весенней аллергии», которой страдают многие россияне, является вовсе не цветочная пыльца, а микроскопические клещи, обитающие в домашней пыли.

Эти насекомые начинают стремительно размножаться сразу после отключения отопления в квартирах, так как воздух помещении становится более влажным.

К сожалению, увидеть невооруженным глазом этих членистоногих нельзя. Их можно разглядеть только в микроскоп под большим увеличением. Питаются они отмершими чешуйками кожи людей и животных, а также перьями и шерстью.

Продукты их жизнедеятельности - микроскопические фекальные шарики, поднимаются в воздух, когда человек садится в мягкое кресло или касается рукой обивки дивана. Попадая на кожу или в легкие, они разрушают тонкие клеточные стенки, вызывая аллергию, различные респираторные заболевания и раздражение кожи.

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